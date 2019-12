Zé Nuno Azevedo, atual comentador desportivo da Renascença, é o novo treinador da AD Oliveirense, penúltimo classificado da Série A do Campeonato de Portugal. O antigo jogador do Braga deixa o comando técnico do Prado, do Pro-Nacional, para assumir a equipa de Oliveira Sta. Maria.

O objetivo de Zé Nuno Azevedo passa por, no imediato, tirar o clube da zona de descida.

A AD Oliveirense está a seis pontos do Pedras Salgadas e do União da Madeiras, as duas primeiras equipas acima da linha de água.