YUPI RECEBE O PRÉMIO DE BOAS PRÁTICAS DO ASSOCIATIVISMO JOVEM

Em pleno Dia Internacional do Voluntariado, celebrado a 5 de dezembro, a YUPI foi reconhecida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) com o Prémio de Boas Práticas do Associativismo Jovem, na região Norte, com o projecto “Oficinas de Inovação Social”.

O projeto foi concebido e implementado pelas equipas da YUPI e do CLDS Famalicão 3G, tendo por objetivo consciencializar os alunos do ensino secundário, especialmente as turmas de 10º ano, para as problemáticas sociais da sua comunidade, conduzindo-os num processo de informação e capacitação para a resolução de problemas de forma criativa e sustentável, em parceria com as entidades sociais da própria comunidade. Começou em 2016 e prosseguiu este ano, com as Oficinas de Inovação Social que já chegaram a várias escolas de Famalicão, envolvendo largas dezenas de alunos que, através de um plano de 5 sessões realizadas com cada turma envolvida, tiveram oportunidade de conhecer directamente IPSS famalicenses e contribuir com ideias e soluções para problemas reais que lhes foram apresentados por representantes das instituições visitadas.