YUPI recebe prémio boas práticas associativismo jovem

A associação juvenil YUPI recebeu, esta quinta-feira, Dia Internacional do Voluntariado, o Prémio de Boas práticas do associativismo juvenil (1º lugar da zona Norte), por Sílvia Vermelho e Vítor Dias (Conselho Diretivo e Diretor Regional Norte do IPDJ), na presença da vereadora Sofia Fernandes e de Rui Batista (do pelouro Juventude Famalicão).

A sessão decorreu no Centro Cultural de Amarante, numa iniciativa nacional que distinguiu o “Orçamento Participativo Escolar – um contributo da educação não formal nas escolas” que envolveu alunos e professores num processo ativo, crítico e apoiando a votação e implementação de ideias no âmbito do Orçamento Participativo Escolar (OPE).

A Yupi colaborou com todas as escolas de 3º ciclo e ensino secundário de Vila Nova de Famalicão com formação a professores e alunos, na produção de um manual de dinamização do OPE, disponível online em www.yupi.pt, e de um conjunto de ações diretas com estudantes para o seu envolvimento desde o regulamento do OPE, processo de eleição e acompanhamento do/s projeto/s vencedor/es para uma verdadeira aproximação dos jovens aos processos de tomada de decisão.

Tratou-se de um trabalho colaborativo no Agrupamento de Escolas de Gondifelos e Escola Profissional FORAVE, no âmbito dos projetos “School of Active Citizens” e projeto “Planet SOEN”, respetivamente, onde estas dinâmicas tiveram uma presença constante, refletindo-se neste prémio nacional.