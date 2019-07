Yoga, meditação, pilates, massagens, oficinas… no Famalicão Zen

Nos dias 19, 20 e 21 de julho, no Parque da Devesa, realiza-se mais uma edição do Famalicão Zen, com yoga, meditação, hipnose, pilates, massagens, oficinas e demonstrações. Ao longo de três dias, serão realizadas duas dezenas de iniciativas, com participação gratuita.

O objetivo é sensibilizar e divulgar as terapias complementares e alternativas para que as pessoas possam procurar as opções mais adequadas para reencontrar e manter o equilíbrio do corpo e da mente, crucial para a saúde e a qualidade de vida.

No decorrer do evento estará patente para visita a exposição de Bonsais de Domingos Cruz.