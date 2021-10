Ymotion, Festival de Cinema de Famalicão com recorde de inscrições

O Ymotion – Festival de Cinema de Famalicão recebeu 255 inscrições de curtas-metragens, um recorde nestas sete edições, embora apenas 40 tenham sido selecionadas.

O Festival decorre de 8 a 13 de novembro, em vários espaços do concelho, como a Casa da Juventude, em Famalicão, no Centro de Estudos Camilianos, em Seide, e na Fundação Castro Alves, em Bairro.

Os jovens realizadores, entre os 12 e os 35 anos, são provenientes de 52 cidades portuguesas.

Para analisar a qualidade dos trabalhos está o júri presidido pelo argumentista Tiago Santos, é composto pela realizadora Leonor Teles, a atriz Benedita Pereira, o jornalista Tiago Alves, o jornalista Pedro Oliveira, a jornalista Ana Markl e o realizador Filipe Rufatto, vencedor da última edição do YMotion.

As obras foram divididas em diversas categorias: «Grande Prémio Joaquim de Almeida», «Escolas Secundárias», «Melhor Documentário», «Melhor Curta de Animação», «Melhor Representação», «Melhor Argumento», «Melhor Direção de Fotografia» e «Prémio do Público». Todos os prémios envolvem um valor pecuniário que varia entre os 250€ e os 750€, à exceção do «Grande Prémio Joaquim de Almeida», no valor de 2.500€. No «Grande Prémio Joaquim de Almeida» encontram-se 19 candidatos em competição, entre eles, «Noite Perpétua» (2020) de Pedro Peralta, «A Rainha» (2020) de Lúcia Pires, «Hunting Day» (2020) de Alberto Seixas e «Beco do Imaginário» (2021) de Romano Casselis.

Para além das curtas-metragens abrangidas neste prémio, refira-se que se encontram outras 21 obras a concurso, divididas pela categoria «Documentário», onde foram selecionados cinco filmes, maioritariamente de realizadores a concretizar o seu percurso académico; «Animação», em que a seleção é composta por 10 curtas-metragens, e, por último, «Escolas Secundárias», onde se encontram a concurso seis projetos de alunos.

A par da componente competitiva, esta edição do festival inclui um ciclo formativo; uma exposição dedicada aos filmes em competição; uma sessão especial com foco no trabalho da produtora cinematográfica portuguesa Ukbar Filmes, na secção «Novíssimo Cinema Português», comissariada por Rui Tendinha; uma homenagem à atriz portuguesa Maria João Bastos; um tributo aos compositores Bernardo Sassetti e Ennio Morricone, e um «Talk & Showcase» com a presença da banda Capitão Fausto.