Xadrez: Carlos Novais vence primeiro Torneio Cidade de Fafe

Carlos Novais, do Clube de Xadrez da Associação Académica Didáxis, foi o vencedor do primeiro Torneio de Xadrez da Cidade de Fafe, com 5 vitórias e um empate. A prova decorreu no passado sábado, na Biblioteca Municipal, numa organização do Grupo Cultural e Recreativo Nun’Álvares que contou com 21 atletas.

O clube famalicense fez-se representar por 4 atletas – Ivo Dias, que foi segundo classificado, Carlos Novais, Duarte Abreu e Guilherme Leal.

Os jovens atletas do CX A2D Duarte Abreu (Sub-14) e Guilherme Leal (Sub-12), também estiveram em bom plano ao classificarem-se em 6.º e 10.º lugares, respetivamente.