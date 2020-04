Walterson solidário com pessoas carenciadas

O brasileiro Walterson não esquece as origens e, perante o momento difícil que se vive no Mundo, cuidou de angariar 20 cabazes para ajudar carenciados de Janaúba, no estado de Minas Gerais, de onde é natural

Esta ajuda do jogador do FC Famalicão foi tornada pública através da Ws7Caps, marca da qual é dono, e que foi também partilhada pelo próprio jogador. Os bens adquiridos foram distribuídos por vários bairros da cidade de Janaúba, por Ernando Martins Rodrigues, presidente do FC 15 de Março, clube local ao qual Walterson esteve ligado no passado.