Walterson é reforço do F.C.Famalicão

Walterson Silva, avançado de 23 anos que jogava no São Bento do Brasil é reforço do Futebol Clube de Famalicão. O jogador chegou esta quinta-feira e rubricou um contrato de cinco anos com o clube.

Walterson define-se como um jogador rápido, que joga habitualmente pela ala esquerda do ataque, e com sentido de baliza. “Estava a trabalhar no São Bento mas quando surgiu esta oportunidade de viajar para Portugal e para o Famalicão coloquei o clube a par da intenção de agarrar esta oportunidade de jogar aqui, um clube que tem um projeto de crescimento e onde espero ajudar e celebrar muitas vitórias”, começo por dizer o jogador.

O Futebol Clube de Famalicão assegurou a contratação de Walterson a título definitivo e com contrato válido por cinco épocas.

Esta é a primeira experiência do jogador fora do Brasil e Walterson diz trazer muita ambição. “Tenho 23 anos e espero evoluir muito aqui enquanto profissional de futebol. É uma nova realidade, fisicamente estou pronto para integrar a equipa pois já estava a disputar o campeonato no Brasil. Vou adaptar-me rapidamente para mostrar ao treinador as minhas qualidades e ser mais um a ajudar nos objetivos do Famalicão nesta temporada”.

O jogador já vai estar à disposição do treinador Sérgio Vieira no treino desta sexta-feira.