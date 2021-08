Voz que representou Portugal na Eurovisão’21 dá concerto gratuito domingo em Famalicão

A segunda edição do Programa de Animação Sociocultural de Verão de Famalicão, Anima-Te, encerra com o concerto de Tatanka, vocalista dos The Black Mamba, no próximo domingo, dia 29 de agosto, pelas 19h00. Para além desta atuação, há, de igual forma, os últimos concertos do Devesa Sunset, edição 2021, na sexta-feira, 27, protagonizados por B Fachada e A Garota Não, com início pela mesma hora.

O fim-de-semana em que cessa o Anima-Te fica marcado pelo concerto de Pedro Taborda, mais conhecido como Tatanka. Desde cedo que o artista demonstrou talento para a guitarra, tendo realizado o seu primeiro concerto aos 10 anos. Apesar deste início promissor, aos 12 anos abandonou os estudos musicais, e apenas os retomou já no ensino secundário, quando, em conjunto com alguns colegas, formou a banda Malta Rude. Em 2010, juntou-se à banda Speak Easy, de Ciro Cruz, na qual se assumiu, pela primeira vez, no papel de vocalista. É nesta altura que se junta Miguel Cassais e a banda The Black Mamba surge. Os The Black Mamba deram-se a conhecer em 2011, tendo realizado, no seu primeiro ano, cerca de 260 concertos. Em 2012, gravaram o seu primeiro disco, homónimo. Seguiram-se convites para atuar no Rock in Rio e em diversas salas de espetáculos americanas. Em 2014, lançaram o disco «Dirty Little Brother», um trabalho que contou com a participação de Áurea e António Zambujo. Já no ano de 2019, Tatanka criou a sua própria editora «La Resistance» e lançou o disco a solo, «Pouco Barulho», e um outro com os The Black Mamba, «The Mamba King». No próximo dia 29 de agosto, Tatanka apresenta-se no Parque da Devesa a solo, num concerto que será precedido pela atuação de Renata Braga.

Já na sexta-feira, 27, o palco do Anima-Te acolhe os últimos concertos do Devesa Sunset, protagonizados por B Fachada, nome artístico de Bernardo Fachada, compositor, multi-instrumentista e produtor dedicado à música popular portuguesa do século XXI, que apresenta o seu mais recente disco «Rapazes e Raposas» (2020), e por A Garota Não, um projeto da cantautora setubalense Cátia Mazari Oliveira, cujo álbum de estreia «Rua das Marimbas Nº 7» (2020), conta com influências que vão desde o rap português ao folk americano, passando pela música popular brasileira e pelo pop britânico.

Na programação do Anima-Te também tem lugar o talento local e o cante alentejano. No sábado, 28, Pedro Mestre sobe ao palco para apresentar «Mercado dos Amores» e «Campaniça do Despique», que assinalam 25 anos do seu percurso musical a “cantar o Alentejo e outros cantes do sul à viola campaniça”. Antes deste concerto, atua a banda famalicense Quatroclaves, criada em 2009, e constituída por Joana Lopes (voz), Rui Sengo (guitarra, teclado e coros), Adriano Loureiro (bandolim), Tiago Mendes (bateria), Pedro Maceiras (guitarra e coros) e Pedro Semina (baixo). O concerto terá início pelas 19h00.

Recorde-se que os espetáculos inseridos no palco do Anima-te, instalado no Parque da Devesa, ao ar livre, junto ao lago, têm entrada gratuita, com levantamento obrigatório de ingresso no local do evento no período das 2 horas que antecede o espetáculo. Cada pessoa poderá levantar até 6 ingressos. O recinto está preparado para receber cerca de 882 pessoas com todas as condições de segurança.

É de acrescentar que se encontram disponíveis, até dia 29 de agosto, os Passeios pelo Território, uma iniciativa municipal, que visa dar a conhecer o património da cidade através de três roteiros turísticos gratuitos: o Roteiro dos Parques e Jardins da Cidade, voltado para a arte pública presente na cidade de Famalicão e a observação da flora que compõe a paisagem dos parques e jardins famalicenses; o Roteiro dos Elementos de Arquitetura, que explora o edificado e os elementos de arquitetura que marcam a paisagem construída da cidade; e o Roteiro das Artes na Cidade, com foco nos elementos de arte urbana e sua significação. Cada um destes roteiros está sujeito a inscrição prévia e gratuita, havendo um número mínimo de cinco e máximo de 20 participantes. O pedido deverá ser efetuado até 48 horas antes do dia e hora pretendidas, para o email famalicaoturis[email protected] ou por telefone – 252 312 564.

A par desta iniciativa, encontra-se, também a decorrer até ao próximo domingo, 29, na Praça da Cidadania (junto à Central de Camionagem), o Mercado Artesanal e Street Food que visa proporcionar aos famalicenses e visitantes um espaço agradável, de promoção e consumo dos produtos locais, assim como experiências gastronómicas.