Voluntários fazem recolha de donativos em Famalicão para ajudar animais que sobreviveram a incêndio em Santo Tirso

Um grupo de voluntários de Vila Nova de Famalicão, sensibilizado com o trágico acontecimento no abrigo de animais na Serra da Agrela, em Santo Tirso, decidiu criar um ponto de recolha de alimentação.

Os interessados devem entregar os donativos na Escola D.Sancho I (espaço Groove Spot com entrada pelo portão lateral, em frente ao quiosque), entre as 17h00 e as 20h00.

Os voluntários comprometem-se a fazer chegar todos os donativos à Associação Amigos dos Animais de Santo Tirso, até esta sexta-feira.