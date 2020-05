Está a decorrer a distribuição de máscaras e luvas pelas diversas freguesias do concelho de Famalicão, a propósito do programa “Proteger Famalicão” do município.

Nas freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, essa distribuição conta com o apoio de três voluntários da IPSS Mais Vida.

No total, por todo o concelho, vão ser distribuídos cerca de 135 mil máscaras e pares de luvas por toda a comunidade.