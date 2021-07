As sub-21 (juniores B) do AVC Famalicão sagraram-se, este domingo, vice-campeãs nacionais após derrota, 3-2, com GC Vilacondense, pelos seguintes parciais (23-25; 25-23; 25-22; 12-25; 15-10).

A equipa famalicense, que já tinha garantido a subida ao Campeonato Nacional de Juniores B1, entrou apostada em conquistar o título nacional, mas o Vilacondense acabou por ser mais forte.