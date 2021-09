O Sporting CP foi o grande vencedor de mais uma edição do Torneio Cidade de Famalicão.

O conjunto sportinguista venceu todos os jogos e alcançou o primeiro lugar, seguido do Vitória SC. A equipa feminina do AVC terminou no terceiro lugar e o quarto posto ficou reservado para o Gueifães.

A competição decorreu desde sexta-feira e terminou ao final na manhã deste domingo, no Pavilhão Municipal.