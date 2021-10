O campeonato nacional da 1ª divisão de voleibol feminino iniciou-se este domingo, com o AVC Famalicão a deslocar-se ao pavilhão do Benfica onde sofreu uma derrota, por 3-0. A equipa de Vítor Oliveira deu luta no primeiro parcial, 25-22, mas nos restantes as benfiquistas foram superiores, com claras vantagens de 25-12 e 25-15.

A estreia em casa do AVC é sábado, dia 9 de outubro, diante do SC Espinho, no Pavilhão Municipal das Lameiras.