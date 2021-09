Voleibol: AVC Famalicão começa campeonato frente ao Benfica

O campeonato nacional da 1ª divisão de voleibol feminino inicia-se este domingo, com o AVC Famalicão a deslocar-se ao pavilhão do Benfica, seguindo-se, a 9 de outubro, a estreia em casa diante do SC Espinho, no Pavilhão Municipal das Lameiras.

Para a edição 2021/22, o plantel famalicense é composto por Mariana Baddini (ex-Lindesberg C), Ana Paula Frare (AVC Famalicão), Marcella Amaral (ex-Fluminense FC), Viviane Braun (ex-Blumenau), Sara Sá (AVC Famalicão, Sofia Oliveira (ex-SC Braga), Raquel Moreno (AVC Famalicão), Inês Magalhães (AVC Famalicão), Joana Martins (AVC Famalicão), Sthefany Benvinda (ex-CRES Varginha), Maria João (ex-GC Vilacondense), Eva Monteiro (AVC Famalicão), Catarina Lemos (ex-Boavista FC).

Na apresentação do plantel, que decorreu no dia 14 de setembro, o treinador Vítor Oliveira assumiu que a sua equipa tem pela frente uma prova exigente, com adversários que se «reforçaram bastante; quer as equipas que lutam por objetivos maiores, mas também as restantes fizeram um grande incremento em termos de qualidade e número de atletas». O treinador vê, no entanto, a sua equipa «a lutar com todas elas, mesmo com as equipas com maiores orçamentos». O regresso do público aos pavilhões «é importante e espero que não falte o apoio à equipa».