Voleibol: AVC Famalicão acaba fim de semana a vencer

Em mais uma jornada do nacional de voleibol feminino, o AVC teve um fim de semana com duas partidas que se saldaram numa derrota e numa vitória. No sábado, diante do Câstelo da Maia, derrota por 3-0, numa partida em que o conjunto famalicense não esteve bem. Até entrou bem no jogo, mas depois cometeu vários erros ao nível do serviço e na receção que ajudam a explicar o desaire, por 3-0 (32-30, 25-23, 25-19).

Já no domingo, diante do Lusófona, novo jogo muito disputado, mas sempre a pender para as atletas famalicense – 19/25, 27/29 e 26/28.

Na próxima jornada, a sexta, o AVC Famalicão recebe o Vitória SC, sétimo classificado com 7 pontos, menos dois pontos que a formação famalicense que é sexta da classificação.