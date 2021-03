A equipa feminina do AVC perdeu, este fim de semana, nos Açores, por 3-0, os dois jogos do playoff com o Clube Kairós.

O apuramento para a Taça Federação está, agora, em 2-1, favorável à equipa açoriana. A decisão deste playoff prossegue em Famalicão. O quarto jogo é já na noite desta quarta-feira e o quinto encontro está marcado para a tarde de domingo, ambos no Pavilhão das Lameiras.