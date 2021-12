Vizela: Empresário com 140 funcionários sobe salário mínimo para os 750 euros e dá um extra de 250

«Estabilidade e Ambição», é desta forma que André Coelho Lima classifica a lista de candidatos do PSD a deputados pelo círculo eleitoral de Braga.

A lista foi entregue na quarta-feira, dia 15 de dezembro, no Tribunal de Braga. No momento da entrega, André Coelho Lima, primeira da lista, teceu algumas palavras, dizendo que a lista transmite duas ideias: «em primeiro lugar a estabilidade porque de facto os primeiros nomes da lista são idênticos aos da última lista, o que significa que o PSD confia nas escolhas que fez – e quer mantê-las – e a estabilidade é importante, também, na perspetiva da mensagem que passamos à população»; «por outro lado, demonstra ambição e confiança. Ambição no resultado eleitoral em poder vencer as eleições no distrito de Braga, e confiança nesse mesmo resultado e nos quadros do distrito».

O líder da distrital, o famalicense Paulo Cunha, perspetivando o dia das eleições legislativas, disse que «um bom resultado é sempre superar o resultado anterior. O PSD não esconde a ambição de continuar a contribuir, cada vez mais, para um resultado melhor no ponto de vista nacional», afirmou.

«Nós ambicionamos ser Governo de Portugal e o distrito de Braga tem dado relevantes contributos nesse mesmo contexto. Aliás basta olhar para os últimos resultados, em eleições nacionais, para perceber que o PSD em Braga tem resultados melhores que o que tem acontecido no contexto nacional. E nós, ao querer ir mais longe no contexto distrital, significa que queremos contribuir mais para que a nível nacional sejamos bem-sucedidos», salientou Paulo Cunha.

Paulo Cunha saudou, ainda, o presidente do partido, Rui Rio, «pela escolha de um representante do distrito de Braga para cabeça de lista, o André Coelho Lima, que há dois anos foi uma escolha inédita, mas que os dois anos de percurso no Parlamento serviram, de forma evidente, para demonstrar a assertividade da escolha».

O líder distrital do PSD considerou, ainda, que Rui Rio está atento e reconhece as qualidades das pessoas do distrito de Braga.