Viva e sinta o espírito natalício em Vila Nova de Famalicão

Luz, som…assim começa o espetáculo multimédia no centro da cidade de Famalicão. Se ainda não conseguiu assistir, não perca, porque vale a pena. As canções natalícias fazem as lâmpadas dançar as mais bonitas coreografias. Há desenhos de castelos, torres, estrelas e muitas outras imagens das histórias infantis.

Este mundo mágico acontece todos os dias, de segunda a quinta-feira, às 17h30, 18h30 e 21h30; de sexta a domingo, às 17h30, 18h30, 19h30, 21h30 e 22h30.

Mercadinho de Natal é uma das atracões para a compra de presentes. Está na Praça D. Maria II, em pequenos espaços, que vendem produtos locais, desde a gastronomia, peças têxteis e de decoração.

Este Mercadinho faz parte da promoção dos produtores locais. Aliás, as atividades natalícias promovidas pela Câmara e pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão destinam-se a criar um ambiente natalício na cidade e a promover o comércio tradicional. Mas há ruas que tomam as suas próprias iniciativas.

É o que acontece esta sexta-feira, na Rua Narciso Ferreira, com lojas abertas até às 23 horas e com muitas outras ofertas: pinturas faciais, visita do Pai Natal, montra viva e doces natalícios.

Ao comprar presentes, não se esqueça dos mais desfavorecidos. A Cabana do Pai Natal, na Praça 9 de Abril, está a recolher bens alimentares, roupa, brinquedos e outros objetos até ao dia 24. É também uma oportunidade para tirar uma fotografia com o Pai Natal.

Para se divertir não faltam atracões: comboio, carrossel, pista de gelo e o circo de papel. O circo é a novidade este ano. Instalado no Parque da Juventude (frente à Escola Secundária Camilo Castelo Branco), este é um projeto do INAC – Instituto Nacional das Artes Circenses, destinado ao circo contemporâneo. Há acrobatas, equilibristas e muito teatro, com humor. Pode ver o espetáculo à sexta-feira, às 18 e às 21h30, sábados e domingos, às 10 horas, 15 e 21h30; sessão extra no dia 24 de dezembro, às 10 horas, e 1 de janeiro, às 15 horas.

“Famalicão Porto de Encontro” é um convite a brindar com os amigos no dia 24 de dezembro, envolto num verdadeiro ambiente natalício que se vive na cidade. Come uma rabanada e bebe um Porto, oferecido por 54 restaurantes ou bares aderentes. Só tem que aparecer pela cidade, principalmente depois das 15 horas.

Esta iniciativa nasceu de forma espontânea pela mão dos comerciantes que confraternizavam entre si. Depois, os clientes foram-se juntando e mais recentemente a Associação Comercial e Industrial de Famalicão passou a participar para dar à iniciativa outra divulgação.