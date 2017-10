COLIGAÇÃO PSD-CDS/PP BATE RECORDES

PSD-CDS/PP, através da coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” venceu e reforçou os votos para as Assembleias de Freguesia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal. 51.163 votos traduzidos em 70,07%. Esta é a maioria votação de sempre da coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” desde que há 16 anos conquistou o poder

Este resultado significa que a maioria PSD/CDS-PP terá 8 vereadores, mais um do que no anterior mandato. O PS e Nuno Sá são os grandes derrotados, com três vereadores, em consequência dos 24,53% de votos. A CDU (PCP-PEV) obteve 2,95% de votos, menos que há quatro anos (3,70%), e o BE reforçou a votação ao conquistar 2,45%. Ainda assim não foi suficiente para estes partidos elegerem um vereador como ambicionavam.

Nas freguesias, a coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” esmagou o PS. PSD-CDS-PP venceu as Juntas que já possuía e naquelas onde apoiou movimentos independentes, casos de Landim, Arnoso/Sezures, S. Cosme/Telhado/Portela, Cruz e Gavião. O PS perdeu estas cinco Juntas e ficou reduzido a três: Louro, Joane e Castelões.

Para a Assembleia Municipal também venceu a coligação “Mais Ação. Mais Famalicão”, neste caso protagonizada por Nuno Melo. Conseguiu 61,79% dos votos. Na Assembleia Municipal, BE e CDU mantêm um vereador cada. O PS perdeu dois e fica com dez deputados.

O rosto da vitória é Paulo Cunha que venceu em todas as freguesias, mesmo naquelas, e são três, em que as Juntas são socialistas. Isto não tinha acontecido há quatro anos atrás.

«É um privilégio enorme receber de novo a confiança dos famalicenses. Os famalicenses deram-me aquilo que é mais relevante na vida de cada um: a confiança em relação à gestão dos seus interesses e no futuro do seu destino», começou por referir o candidato vencedor, cujas primeiras palavras foram de agradecimento a todos quantos votaram na coligação “Mais Ação. Mais Famalicão”, assumiu na noite eleitoral Paulo Cunha.