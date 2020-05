Três jogadores do plantel principal do Vitória de Guimarães estão infetados com o novo coronavírus.

A informação é avançada pelo jornal desportivo Record. A publicação refere que o resultado foi conhecido na sequência de testes ao covid-19 realizados esta sexta-feira.

Os três atletas estão assintomáticos e em isolamento.

O estado dos infetados está constantemente a ser monitorizado pelo clube e pelas entidades de saúde.