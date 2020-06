Vítor Carvalho mantém-se como coordenador da formação da AD Oliveirense

Pelo terceiro ano consecutivo, Vítor Carvalho é o coordenador da formação da Associação Desportiva Oliveirense

Depois de ter representado, como jogador e treinador, clubes como a AD Oliveirense, FC Famalicão, Vitória SC, CRP Delães e Ruivanense AC, onde também assumiu a função de coordenador, o treinador continua a ser aposta da AD Oliveirense para coordenadar todo o departamento de formação.

Com o Curso 1 nível UEFA C, Curso E.learning de Scouting e Curso AF Braga das lei jogo, Vítor Carvalho é, segundo o clube, «um homem identificado com a formação».