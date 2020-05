Podem ser retomadas, a partir da próxima segunda-feira, as visitas a estruturas residenciais para idosos e unidades de cuidados continuados.

Esta orientação está a ser avançada pela Direção Geral da Saúde.

Sabe-se que as visitas terão de ser realizadas com hora previamente marcada e com tempo limitado, não devendo exceder 90 minutos.