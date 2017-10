VISITA PASTORAL DE D. JORGE ORTIGA

Jorge Ortiga, está, durante esta semana, em Visita Pastoral a Vila Nova de Famalicão. A iniciativa arrancou na terça-feira, na Igreja Matriz Antiga, com uma vigília de oração, e prosseguiu com a passagem do Arcebispo Primaz de Braga por várias instituições, nomeadamente escolas e serviços públicos. Esta quinta-feira, D. Jorge Ortiga foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, nos Paços do Concelho.

A Visita Pastoral termina domingo, dia 15, com a eucaristia solene, pelas 11h15, na Igreja Matriz nova