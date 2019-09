O artista Edgar Massul faz, este sábado, a partir das 17 horas, uma visita-guiada às suas instalações patentes no Parque da Devesa.

No dia em que o parque comemora sete anos, esta é uma oportunidade para os visitantes percorrerem o espaço acompanhados pela arte de Edgar Massul, um artista plástico multidisciplinar.

A participação é livre e gratuita, sendo que o ponto de encontro está agendados para as 17 horas, na Casa do Território.

As obras patentes compõem uma intervenção do artista em residência durante o GERMINAL 2019 onde realizou processo de estudo para esculturas no Parque da Devesa, Land Art.

As obras de Massul são esculturas que se integram e desintegram na paisagem e estão divididas em 3 coleções: “Shadows”, “Sara’s Dreams” e “Untitled (Mabor Working Class Series)”.

Estas instalações serão objeto de registo fotográfico pela fotógrafa Inês D`Orey que, deste modo, preservará a memória desta intervenção artística de Edgar Massul.

A exposição estará patente no Parque da Devesa até segunda-feira, 30 de setembro.

Foto: Inês D`Orey