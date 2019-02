Violento assalto em Famalicão: Ladrões sequestram filho de empresário e fogem com jóias

Homem sequestrado em Oliveira S.Mateus Homem é sequestrado na própria casa por um grupo de três assaltantes. Está montada uma verdadeira caça ao homem uma vez que o grupo conseguiu escapar às autoridades.Imagens: CMTV Publicado por Cidade Hoje em Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019

A casa de um conhecido empresário de Vila Nova de Famalicão foi assaltada na última madrugada. A moradia, localizada na Travessa da Boavista, na freguesia de Oliveira São Mateus, foi o alvo escolhido por um grupo de três homens que aguardaram a chegada de um dos moradores para iniciar o assalto.

Assim que o filho do empresário famalicense chegou, foi cercado pelos assaltantes que o terão mantido sequestrado durante algumas horas.

A vítima, de 28 anos, ainda conseguiu avisar a mãe que estava a ser assaltado. A progenitora teve tempo de escapar sem ser vista e dar o alerta às autoridades.

Para o local foram acionados diversos meios da GNR, incluindo uma Equipa de Intervenções em Situações Especiais de Ordem Pública (EISEOP) de Penafiel, duas equipas do Pelotão Intervenção Rápida (PIR) do Porto, o PIR de Braga, dois binómios de Braga, NIC de Guimarães, assim como um oficial negociador do comando de Braga, elementos do destacamento da GNR de Barcelos e patrulhas de Famalicão e Riba de Ave.

A operação terminou perto das 3 da manhã com a entrada dos militares numa das divisões da moradia, onde se pensava que estivesse a vítima sequestrada e os três assaltantes. Contudo, só encontraram o filho do empresário amordaçado.

Os assaltantes conseguiram fugir com peças de ouro e ainda não foram localizados. O morador teve que ser levado para o hospital por apresentar ferimentos ligeiros.