Violenta colisão entre carrinha de empresa famalicense e jipe faz dois feridos

O choque aconteceu na avenida do Cerqueiral, em Esposende, no sentido Barcelos / Viana do Castelo. De acordo com o jornal Diário do Minho, na carrinha de transporte de mercadorias, pertence a uma empresa famalicense, seguiam duas pessoas que necessitaram de ser transferidas para o hospital de Barcelos, na outra viatura seguia um indivíduo que recusou assistência por parte dos bombeiros.

Desconhece-se para já o que terá originado o acidente, apenas se sabe que a carrinha, depois de embater no jipe, entrou em despiste e capotou até ficar imobilizada no meio da via.

Um dos ocupantes do veículo de transporte de carnes teve de ser desencarcerado pela equipa de bombeiros chamada ao local.

Imagens: Nuno Cerqueira / Diário do Minho