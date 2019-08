Violência doméstica em Braga: GNR apreende 12 armas a agressor de 22 anos

O Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Braga, ontem, dia 23 de agosto, apreendeu 12 armas no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Braga.

Na sequência de uma denúncia de um crime de violência doméstica, os militares averiguaram que uma mulher, de 20 anos, era agredida, injuriada e ameaçada com armas, assim como o filho de ambos, com 5 meses de idade, por parte do seu companheiro de 22 anos.

Após a denúncia de violência doméstica, e por a vítima ter decidido sair de casa, a GNR acompanhou a mesma à residência que partilhava com o agressor, no intuito de recolher os seus pertences pessoais e do filho. Os militares ainda procederam à apreensão das armas, que supostamente eram utilizadas nas ameaças, as quais, devido à sua tipologia, são de posse proibida, nomeadamente:

Uma arma elétrica.

Um fio de estrangulamento;

Uma soqueira;

Um spray gás pimenta;

Três navalhas;

Uma “faca borboleta”;

Uma pulseira, com um lamina dissimulada;

Um punhal;

Um bastão extensível.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Braga.