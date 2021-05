Vinte e sete anos «de orgulho para Famalicão»

A ENGENHO – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este celebrou o seu 27º aniversário esta quinta-feira, dia 27 de maio. O presidente da direção da associação, Manuel Augusto de Araújo, agradeceu o trabalho desenvolvido pelos trabalhadores e realçou, no atual contexto de adversidade, a “forte capacidade de superação” da instituição.

A comemoração foi marcada por momentos simbólicos no Centro de Apoio Comunitário e no Lar “A minha casa”. Adicionalmente, contou com a presença de membros dos seus órgãos sociais, colaboradores, utentes e do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e do vereador Mário Passos.

Manuel Augusto de Araújo destacou a resistência e o trabalho realizado pelos colaboradores durante a pandemia. “O tempo e as situações desde sempre as mais difíceis vividas pela associação”, afirmou. No entanto, revelou que a instituição tem exibido uma “forte capacidade de superação nos momentos difíceis e de crise”.

“A ENGENHO sempre se afirmou como instituição paradigmática no município e na região, com a particularidade de se adaptar às realidades, problemáticas e contextos vários, sem nunca se desviar dos seus valores e princípios fundacionais”, declarou Paulo Cunhas. O autarca salientou, ainda, que a associação é motivo de orgulho: “ instituições como a ENGENHO são motivo de orgulho para Famalicão e para os famalicenses, muto particularmente para as comunidades locais da sua área de intervenção”.