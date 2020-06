Vilarinho das Cambas: Junta de freguesia indignada com falta de civismo da população

A junta de freguesia de Vilarinho das Cambas, em Vila Nova de Famalicão, utilizou as redes sociais para, uma vez mais, chamar a atenção da população para a necessidade de colocar o lixo nos locais indicados.

Quase semanalmente solicitamos aos serviços camarários a recolha de lixo vazado em locais impróprios.

A acompanhar o texto estavam imagens de um ecoponto com lixo indiferenciado espalhado ao seu redor.

A junta de freguesia de Vilarinho das Cambas apela a todas as testemunhas deste tipo de depósitos de lixo que registem o momento, através de fotografias, com identificação de matrículas ou pessoas, para que as autoridades competentes possam atuar.