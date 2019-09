Uma jovem de 20 anos ficou em estado grave na sequência de um acidente de viação, na madrugada deste sábado, na freguesia de Vilarinho das Cambas, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, o acidente, um despiste que terminou com um choque contra uma árvore, aconteceu cerca das 3h40 na Rua da Junqueira e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão, acompanhados pela VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave e a GNR local.

Há registo de mais um ferido com ferimentos ligeiros.

Uma das vítimas teve que ser desencarcerada, a que ficou em estado grave foi encaminhada para o hospital de Braga enquanto que a outra para o de Famalicão.