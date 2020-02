Um homem foi atropelado, na tarde deste domingo, cerca das 16h30, em Vilarinho das Cambas, Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o homem terá sido colhido por uma viatura no momento em que atravessava uma das passadeiras da estrada nacional 14, nas proximidades do Café Vitória.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão e a VMER da unidade de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave. Acabou sendo transferida para o Hospital de Braga.