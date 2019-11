Vilarinho das Cambas: Despiste de mota deixa homem com ferimentos graves

Um homem, com 50 anos de idade, ficou com ferimentos considerados graves, na sequência de um acidente de viação, registado na manhã desta quinta-feira, na Rua dos Louseiros, em Vilarinho das Cambas.

A vítima conduzia uma mota que, por razões ainda desconhecidas, entrou em despiste.

O indivíduo foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e pela VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Acabou por ser transportado de urgência para o Hospital de Braga.