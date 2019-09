O Município de Famalicão vai submeter, na próxima reunião de Câmara, que se realiza esta quinta-feira, dia 12 de setembro, uma proposta de autorização para a constituição de um agrupamento de municípios de promoção do turismo industrial. Além da Câmara de Famalicão, assinam o acordo para a constituição desta rede os municípios de S. João da Madeira, Vale de Cambra, Vila do Conde, Santa Maria da Feira e Santo Tirso.

O município de Famalicão tem o turismo como uma das apostas para a rentabilidade económica do território e, nesta vertente, o turismo industrial constitui um dos segmentos estruturantes desta estratégia.

Este projeto surge no decurso de uma formação de qualificação para o turismo, que teve lugar entre setembro de 2018 e fevereiro de 2019 e, como parte prática, foi apresentado este projeto designado de Rede Portuguesa de Turismo Industrial – RPTI. Foi um projeto vencedor e daí resulta a constituição deste agrupamento de municípios, com candidatura ao Turismo de Portugal e apoio financeiro do Programa RegFin.

