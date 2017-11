VILA NOVA DE FAMALICÃO REAFIRMA-SE CIDADE EDUCADORA

Vila Nova de Famalicão reafirmou, esta amanhã, quinta-feira, o seu compromisso de Cidade Educadora, associando-se às comemorações do Dia Internacional das Cidades Educadoras, com um conjunto de atividades que arrancaram pelas 10 horas, nos Paços do Concelho. «Vila Nova de Famalicão orgulha-se de ser uma Cidade Educadora e assume-se como um dos concelhos mais empreendedores do país», assume Paulo Cunha. O presidente da Câmara Municipal confere que o dinamismo da sua juventude, a eficiência, a diversidade e qualificação dos recursos humanos, a qualidade de vida e o crescimento sustentado «fazem de Vila Nova de Famalicão um concelho com futuro».

O autarca destaca, ainda, que «uma cidade educativa é uma cidade que respira educação, isto é, tem presente em todas as suas dinâmicas e ações a vertente educativa». É para isso, assevera, «que trabalhamos com as nossas escolas, mas é também esse sempre um dos objetivos principais da nossa política cultural, desportiva e social».

As comemorações do Dia Internacional das Cidades Educadoras começaram com uma declamação do manifesto sobre o compromisso da autarquia com o Direito à Cidade Educadora, pela Escola de Artes de Famalicão. Seguiu-se um aplauso coletivo e hastear da bandeira (todas as cidades que fazem parte da Associação Internacional das Cidades Educadoras realizararam, à mesma hora – 10h15, o aplauso coletivo, com a duração de 1 minuto). Por fim, atuou a TUSEFA – Tuna Sénior Famalicão.

As comemorações decorrem sob o lema “O Direito à Cidade Educadora”, tendo como pressuposto que o direito à Educação deve garantir-se a toda a população, sem qualquer discriminação, bem como as oportunidades de formação que incluem as múltiplas oportunidades educativas ao longo da vida e as oportunidades que os governos locais oferecem à multiplicidade de instituições e associações.

Vila Nova de Famalicão aderiu em 2010 à Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), passando a integrar também a Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras, organismos que promovem a troca e partilha de experiências, no âmbito da Educação e que entendem a cidade como um espaço de oferta de importantes elementos para uma formação integral do indivíduo.