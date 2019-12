Vila Nova de Famalicão vai ter Hotel Assistencial

Começa a ser construído no próximo ano, em Gondifelos, o Campus de Fiães Assited Living Hotel, um empreendimento hoteleiro que associa o conforto do alojamento à vertente assistencial especializada em áreas como a enfermagem, fisioterapia, psicologia entre outras especialidades médica.

A construção será desenvolvida num terreno localizado em Gondifelos com uma área aproximada de 33000 m2. O Campus de Fiães, Saúde & Bem-Estar será constituído por um edifico principal com cerca de 2000 m2 e por 10 casas modulares autónomas, implementadas numa zona verde circundantes ao edifício principal, totalmente equipadas e integradas no conceito sustentável desenvolvido pela arquitetura e engenharias.

Este novo equipamento vai começar a ser construído em 2020 mediante um investimento de três milhões de euros, com financiamento aprovado pela Turismo de Portugal.