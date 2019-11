Vila Nova de Famalicão tem novo produto turístico para quem visita o concelho

“Famalicão Turismo Industrial” oferece onze propostas, no âmbito do património industrial, indústria viva, investigação e enoturismo, acompanhadas por quatro operadores turísticos.

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, acredita num concelho com capacidade turística, apostando num segmento diferente de outras propostas regionais e nacionais. «Este é um projeto que vai ao encontro de novos públicos, que se diferencia no contexto nacional. Podíamos competir em áreas que os outros territórios já proporcionam, mas é melhor introduzir projetos que sejam diferenciadores», realça o presidente da Câmara que destaca, ainda, a heterogeneidade das empresas aderentes, que vão do têxtil, ao chocolate, passando pelo vinho.

Na apresentação do “Famalicão Turismo Industrial”, que decorreu esta quinta-feira, na Adega da Torre, uma das empresas que faz parte do roteiro, Inácio Ribeiro, vice-presidente da Turismo do Porto e Norte, assinalou que Famalicão é uma referência nacional. «Esta proposta de turismo industrial em Famalicão é uma excelente ideia que tem tudo para vingar, sobretudo porque é conhecida a sua competência coletiva a nível industrial, nas mais diversas áreas», afirma.

Famalicão Turismo Industrial faz parte da aposta municipal que visa a promoção e a valorização da dinâmica industrial existente no território