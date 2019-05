O Campeonato de Trial 4×4 vai passar, este ano, por Vila Nova de Famalicão, nos dias 22 e 23 de junho.

Para a estreia, o município de Vila Nova de Famalicão e o Clube Trilhos do Norte uniram esforços para receber a “elite” do Trial 4×4 nacional. Para o efeito, estão a ser preparadas as melhores condições para as equipas, mas também para o público assistir ao espetáculo que estas proporcionam, naquela que será uma estreia absoluta de uma prova do CPT 4×4 no concelho.

O secretariado, que conjuga as verificações administrativas e técnicas, terá como base o centro da cidade nos espaços adjacente à praceta Cupertino de Miranda e Praça Dona. Maria II. Já a ação competitiva, agendada para o dia 23, será junto ao “Lago Discount”, onde as máquinas já iniciaram os trabalhos de transformação do terreno para a elaboração da pista que terá na sua maioria obstáculos naturais, beneficiando do terreno “acidentado” da região.

No local, as equipas terão à sua disposição um amplo espaço asfaltado para a montagem das boxes e parque de estacionamento, assim como para todos o restante “staff” e público em geral.

As inscrições para a terceira etapa do CPT 4×4 já estão disponíveis no site da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, tendo em vista a participação numa prova agendada para o fim de semana de 22 e 23 de junho.