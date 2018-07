Vila Nova de Famalicão desafia jovens

O Instituto Português da Juventude (IPDJ) elegeu o município de Vila Nova de Famalicão para a realização de um dos Focus Group – método de discussão em grupo -, sobre o Orçamento Participativo Jovem Portugal 2018 (OP Jovem). A iniciativa aconteceu quarta-feira, 11 de julho, na Casa da Juventude, com a presença de um grupo de jovens e de técnicos do IPDJ, que dinamizaram o encontro e recolheram as opiniões e contributos para o processo. O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e o presidente do IPDJ, Vitor Dias, estiveram no arranque da iniciativa pedindo aos jovens que aceitem o desafio que esta ferramenta lhes proporciona para fazerem valer as suas ideias e assumirem ativamente a sua condição cidadã.

O Orçamento Participativo Jovem é um processo de participação democrática através do qual os cidadãos com idades entre os 14 e os 30 anos, inclusive, podem apresentar e decidir projetos de investimento público. A iniciativa abrange todo o território nacional e o processo reserva 500 mil euros do orçamento. A apresentação de propostas pode ser na plataforma eletrónica do OP Jovem, nos Encontros de Participação a realizar em todo o país, como o que aconteceu em Famalicão, e nos serviços desconcentrados do IPDJ.

O encontro realizado na Casa da Juventude foi um momento de apresentação e debate de propostas de âmbito nacional e regional, bem como de esclarecimento e auxílio para que os jovens participem e ajudem a mobilizar a juventude famalicense em torno do processo.

O presidente do IPDJ justifica a escolha de VN Famalicão para a realização de um dos encontros participativos porque é “um daqueles municípios onde os jovens têm sorte. Porque é um município que aposta em políticas de juventude e cria condições para que os jovens possam ser ativos, participativos e desenvolver as suas atividades”

Todas as informações sobre o OP Jovem em www.opjovem.gov.pt.