Vila do Conde: Rayan homenageado com nome na areia da Praia das Caxinas

Rayan, criança que faleceu no último fim de semana, em Marrocos, depois de ter caído a um poço com mais de 30 metros de profundidade, foi homenageado na Praia das Caxinas, em Vila do Conde.

O nome foi desenhado no areal daquela praia, este domingo, tendo chamado a atenção de todos aqueles que por lá passavam e decidiram registar o momento em fotografia.

Imagem: Paula Carvalho