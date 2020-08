Vila do Conde: Nadadores ficam em apuros depois de salvarem 3 jovens do mar num dia de bandeira vermelha

Seis pessoas foram resgatadas do mar, na tarde desta sexta-feira, na Praia de Mindelo, em Vila do Conde.

De acordo com o Jornal de Notícias, tudo terá começado quando três jovens na casa dos 20 anos se aventuraram no mar, mesmo com a bandeira vermelha hasteada.

O grupo não conseguiu regressar ao areal e foi aí que entraram para a água três nadadores salvadores que tentaram o resgate.

Já com os jovens na areia foram os nadadores que ficaram em apuros, devido à forte corrente e ondulação.

A intervenção de uma mota de água foi preciosa para o resgate dos homens que zelam pela segurança dos banhistas, caso contrário, poderia ter acontecido uma tragédia, referiu o comandante da capitania de Vila do Conde ao JN.