Vila do Conde: João Silva foi colhido por carro que fugia à Polícia e acabou por falecer

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade na sequencia da colisão frontal de dois veículos, na N13, na Aguçadoura, Póvoa de Varzim.

O acidente deu-se cerca das 17h00 e para o local foram acionados os Bombeiros e SIV da Póvoa, acompanhados pela VMER de Barcelos.

As vítimas, um idoso com cerca de 80 anos e uma mulher com cerca de 55, acabaram por ser transportados para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, no Porto.