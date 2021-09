Vila do Conde: Dois adultos e três crianças arrastados pelo mar em praia não vigiada

Dois adultos e três crianças foram, na manhã desta segunda-feira, arrastados por um agueiro, na Praia da Atlântica, em Vila do Conde.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, “uma das crianças conseguiu chegar a terra pelos seus próprios meios”.

Os elementos do Projeto “SeaWatch” e os nadadores-salvadores retiraram depois as quatro vítimas para fora da praia, onde aguardava uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e uma ambulância do INEM, que transportaram as vítimas para uma unidade hospitalar.

Quatro das vítimas, dois adultos e duas crianças, apresentavam sinais de hipotermia.