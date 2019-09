A vila de Joane recebe este fim de semana uma das suas maiores festas. A Feira Rural de Joane decorre este sábado e domingo, no Parque da Ribeira.

No primeiro dia do evento organizado pelo Grupo Etnográfico Rusga de Joane a programação funde-se com o Peles – Internacional Drum Fest, com concertos de orquestras de percussão, arraial minhoto e folclore.

O domingo fica marcado pela recriação de um mercado à moda antiga, entre as 9 e as 19 horas, com a venda de produtos hortícolas, frutícolas, vinícolas, animais vivos, trajes, artesanato e tasquinhas tradicionais. Um grupo de cavaquinhos, folclore, concertinas e Maria do Sameiro animam musicalmente o dia.

Programa

Sábado, 14 de setembro

ARRAIAL MINHOTO e PELES – INTERNATIONAL DRUM FEST

18h30 e 22h15 – PELES – 4º encontro de orquestras de percursão comunitárias e sociais

21h30 – Rancho Paroquial de Guifões – Matosinhos

Domingo, 15 de setembro

10h30 – Grupo Cavaquinhos do Porto

15h00 – Rancho Folclórico e Recreativo de São Martinho de Candoso – Guimarães

15h30 – 11º Encontro de Concertinas de Joane

17h00 – Maria do Sameiro