Vídeo: Toni Martinez torna a noite de um jovem adepto do F.C.Famalicão inesquecível

O avançado do Futebol Clube de Famalicão Toni Martinez, tornou a noite de um jovem adepto inesquecível.

João estava nas bancadas a acompanhar o Famalicão x Mafra com um cartaz onde pedia ao número 19 do FCF que lhe desse a camisola. Toni Martinez não ficou indiferente ao desejo desta criança e, para além de lhe oferecer o equipamento que vestia, ainda a levou aos bastidores do jogo e a apresentou a todos os colegas de equipa.

Veja o vídeo: