Vídeo: Reveladas imagens de assalto a posto de combustível em Famalicão

Foram reveladas, nas últimas horas, as imagens do sistema de vídeo vigilância que registaram o assalto ocorrido no final do mês de outubro, a um posto de combustível da freguesia de Antas, em Vila Nova de Famalicão.

O crime foi levado a cabo por um grupo de três homens, cerca das 21h00 do dia 28 de Outubro. Momentos depois, um outro posto, já na freguesia de Bairro, sofreu um ataque semelhante.

As imagens foram agora reveladas pela TVI

A investigação deste caso está a cargo da Polícia Judiciária.