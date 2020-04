Foi em ambiente de festa que foram recebidos os 10 seniores que já regressaram à Residência Pratinha, na freguesia de Cavalões, em Famalicão, depois de todos terem sido obrigados a abandonar aquele espaço por existirem vários infetados com Covid-19.

Com a residência decorada com balões e a equipa totalmente protegida, houve direito a um desafio na rede social tiktok, protagonizado pelas profissionais do lar, partilhado momentos depois no facebook.