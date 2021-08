Vídeo Póquer: De Las Vegas Para o Mundo

Os primeiros jogos de vídeo póquer surgiram na década de 1970, nos casinos de Las Vegas. Curiosamente, os apostadores só começaram a interessar-se pelo jogo no decorrer da década seguinte, com as suas atualizações e melhorias. A partir daí, o jogo popularizou-se, sendo inclusive, o jogo favorito de muitos apostadores.

O jogo combina a máquina slot ao póquer, mas eleva a fasquia, do “aleatório” premir no botão, para fazer rodar os cilindros e esperar pela combinação vencedora. O vídeo póquer é um jogo de perícia e de estratégia.

É sabido que a internet e a tecnologia deram um novo alento ao vídeo poker. A oferta de comodidade, rapidez, liberdade e mobilidade levaram estas máquinas para a maioria dos casinos online e os fornecedores de softwares lançaram novas versões, alargando o leque de escolha dos jogadores.

As Regras e o Objetivo

Apesar das várias variantes de vídeo póquer, do Jack or Better (valete ou melhor) ao Deuces Wild, há algumas regras básicas que se mantem, independentemente da versão.

Os casinos online portugueses para jogar vídeo poker a dinheiro real oferecem várias versões e variantes, o que permite experimentar e saber qual a versão favorita, algumas vez em modo demo e de forma grátis, antes de aventurar-se para apostas a dinheiro.

O jogo joga-se com 52 cartas, ou 53 no caso de Wild Video Poker. O apostador deverá tentar fazer combinações que lhe devolvam, pelo menos, o valor da aposta. A estratégia passa pelas cartas que o apostador deseja descartar ou manter.

Ou seja, o jogador recebe 5 cartas iniciais, decide as que quer manter e rejeitar e as descartadas serão substituídas por outras, sendo que a mão final corresponde à combinação e aos seus ganhos, em função das cartas obtidas.

Variantes do Video Poker

Como vimos, as regras são basilares para todos os tipos de vídeo póquer, mas, de forma a tornar o jogo mais atrativo e divertido, foram sendo desenvolvidas variantes.

Jack or Better (Valete ou Melhor), ou seja, o jogador ganha a aposta se tiver uma combinação acima do par de valetes.

Deuces Wild: Nesta versão todos os Duques serão wild, ou seja, irão substituir todas as cartas e representar o valor desejado.

Tens or Better (Dez ou Melhor), é uma versão similar ao “Jack or Better”, mas neste caso, as cartas Dez assumem o papel do Valete, na versão anterior.

Wild Joker Poker apresenta, ao invés de 52 cartas, uma carta suplementar: um jóquer que atuará como carta wild e poderá substituir qualquer outra carta.

Para tornar ainda mais empolgante o jogo, há ainda a possibilidade de ir a “double or nothing”, como o nome indica, após uma combinação vencedora o apostador será convidado a duplicar a aposta ou a perdê-la. Se optar por arriscar, serão distribuídas cartas com a face para baixo e uma para cima (a carta da banca). O jogador deverá escolher uma das cartas e conseguir mais pontos do que a carta da banca para duplicar os ganhos.

Apresentamos as regras básicas e as variantes mais comuns do vídeo póquer, mas se “a prática faz o monge”, o melhor é “passar” por um casino online, ou utilizar o seu dispositivo móvel, para, num intervalo de ócio, ficar a conhecer melhor este jogo, descobrir as combinações possíveis e o valor das apostas.