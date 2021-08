O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, recorreu às redes sociais para, num curto vídeo, dar as boas vindas a todos aqueles que neste mês de agosto visitam o concelho.

O autarca lembra que, apesar de ainda estarmos perante uma pandemia, existem muitas formas de aproveitar as férias com total segurança, sugerindo uma visita aos muitos parques e museus do território famalicense.