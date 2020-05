Vídeo: Papa Francisco envia mensagem aos peregrinos de Fátima

Na audiência desta manhã, na saudação aos fiéis de língua portuguesa, o Santo Padre enviou uma mensagem particular aos peregrinos de Fátima, que vivem uma Peregrinação pelo Coração.

“Saúdo os ouvintes de língua portuguesa e, neste dia 13 de maio, a todos encorajo a conhecer e seguir o exemplo da Virgem Maria. Para isso, procuremos viver este mês com uma oração diária mais intensa e fiel, em particular rezando o Terço, como recomenda a Igreja, obedecendo a um desejo repetidamente expresso em Fátima por Nossa Senhora. Sob a sua proteção, os sofrimentos e as aflições da vida serão mais fáceis de suportar. Gostaria de aproximar-me, com o coração à Diocese de Fátima, ao Santuário de Nossa Senhora, hoje: saúdo os peregrinos que ali rezam, saúdo o cardeal-bispo, saúdo todos, todos unidos a Nossa Senhora, que nos acompanha neste caminho de conversão diária a Jesus. Que Deus vos abençoe!”